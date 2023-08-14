https://oz.sputniknews.uz/20230814/toshkentda-koprik-tosini-qulashi-boyicha-jinoiy-ish-ochildi-37821734.html
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео
Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
2023-08-14T10:21+0500
2023-08-14T10:21+0500
2023-08-14T10:23+0500
жамият
ҳодисалар
тошкент
ўзбекистон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37818590_0:67:806:520_1920x0_80_0_0_d168a8ab7afac8b9352f0d3d6938d96e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди. Бу ҳақда Транспорт прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.12 август куни Яккасарой тумани Бобур кўчасидан Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига олиб борувчи ва Содиқ Толипов кўчасига чиқиш ва тушишга имкон берувчи йўл ўтказгични қайта қуриш объектида узунлиги 42 метрлик 5 дона балкалар қулаб тушган. Бунинг оқибатида 2 млрд 760 млн. сўмлик зарар етказилган.Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37818590_37:0:730:520_1920x0_80_0_0_6386560f1e5e421ac02590b6860185f9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тошкент кўприк тўсини
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео
10:21 14.08.2023 (янгиланди: 10:23 14.08.2023)
Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди. Бу ҳақда Транспорт прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
12 август куни Яккасарой тумани Бобур кўчасидан Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига олиб борувчи ва Содиқ Толипов кўчасига чиқиш ва тушишга имкон берувчи йўл ўтказгични қайта қуриш объектида узунлиги 42 метрлик 5 дона балкалар қулаб тушган.
Бунинг оқибатида 2 млрд 760 млн. сўмлик зарар етказилган.
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, 3 нафар мансабдор шахслар гумон қилинувчи тариқасида ишга жалб қилиниб, процессуал тартибда ушланган.
Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.