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https://oz.sputniknews.uz/20230814/toshkentda-koprik-tosini-qulashi-boyicha-jinoiy-ish-ochildi-37821734.html
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео
Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
2023-08-14T10:21+0500
2023-08-14T10:23+0500
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ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди. Бу ҳақда Транспорт прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.12 август куни Яккасарой тумани Бобур кўчасидан Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига олиб борувчи ва Содиқ Толипов кўчасига чиқиш ва тушишга имкон берувчи йўл ўтказгични қайта қуриш объектида узунлиги 42 метрлик 5 дона балкалар қулаб тушган. Бунинг оқибатида 2 млрд 760 млн. сўмлик зарар етказилган.Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
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тошкент кўприк тўсини
тошкент кўприк тўсини

Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди — видео

10:21 14.08.2023 (янгиланди: 10:23 14.08.2023)
© Транспортная прокуратура Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди
Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2023
© Транспортная прокуратура
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Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Тошкентда кўприк тўсини қулаши бўйича жиноий иш очилди. Бу ҳақда Транспорт прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
12 август куни Яккасарой тумани Бобур кўчасидан Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига олиб борувчи ва Содиқ Толипов кўчасига чиқиш ва тушишга имкон берувчи йўл ўтказгични қайта қуриш объектида узунлиги 42 метрлик 5 дона балкалар қулаб тушган. Бунинг оқибатида 2 млрд 760 млн. сўмлик зарар етказилган.
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилиб, 3 нафар мансабдор шахслар гумон қилинувчи тариқасида ишга жалб қилиниб, процессуал тартибда ушланган.
Ҳозирда жиноят иши юзасидан дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмокда.
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