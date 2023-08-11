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https://sputniknews.uz/20230811/rossiya-ozbekiston-qozogiston-gaz-ittifoq-37758676.html
Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистон газ иттифоқи кенгайиши мумкин
Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистон газ иттифоқи кенгайиши мумкин
ТИВ: Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистон газ Иттифоқи кенгайтирилиши мумкин.
2023-08-11T08:54+0500
2023-08-11T08:54+0500
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг уч томонлама газ Иттифоқи бошқа мамлакатлар ҳисобига кенгайтирилиши мумкин. Бу ҳақда РИА Новостига Россия ТИВ иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Дмитрий Биричевский маълум қилди.Ўтган йилнинг ноябрь ойида Россия Қозоғистон ва Ўзбекистонга Россия газини ушбу давлатлар ҳудудлари орқали ташишни назарда тутувчи “уч томонлама газ иттифоқи”ни тузишни таклиф қилган эди.2023 йил январида “Газпром” ва Ўзбекистон Энергетика вазирлиги газ саноати соҳасида ҳамкорлик бўйича “йўл харитаси”ни имзолаган. Тошкентнинг аниқлик киритишича, ҳужжат техник тадқиқотлардан сўнг Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳудудидан ўтувчи “Марказий Осиё – Марказ” газ қувури орқали Россия газининг транзитини кўзда тутади.
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россия ўзбекистон қозоғистон газ иттифоқи

Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистон газ иттифоқи кенгайиши мумкин

08:54 11.08.2023
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишЛвов вилоятидаги "Укргаздобыча" компаниясининг газ қазиб олиш корхонаси
Лвов вилоятидаги Укргаздобыча компаниясининг газ қазиб олиш корхонаси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2023
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ТИВ: Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистон газ Иттифоқи кенгайтирилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия, Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг уч томонлама газ Иттифоқи бошқа мамлакатлар ҳисобига кенгайтирилиши мумкин. Бу ҳақда РИА Новостига Россия ТИВ иқтисодий ҳамкорлик департаменти директори Дмитрий Биричевский маълум қилди.
“Газ соҳасида уч томонлама ҳамкорликни кенгайтириш имкониятини истисно қилмаймиз. Биз бундай ҳамкорликка барча иштирокчиларнинг позициясини ҳисобга олган ҳолда ўзаро манфаатли ва конструктив бўлиши кераклигини англаган ҳолда тайёрмиз. Бунга бошқа давлатлар ҳам қизиқиш билдираётганини биламиз”, деди у.
Ўтган йилнинг ноябрь ойида Россия Қозоғистон ва Ўзбекистонга Россия газини ушбу давлатлар ҳудудлари орқали ташишни назарда тутувчи “уч томонлама газ иттифоқи”ни тузишни таклиф қилган эди.
2023 йил январида “Газпром” ва Ўзбекистон Энергетика вазирлиги газ саноати соҳасида ҳамкорлик бўйича “йўл харитаси”ни имзолаган. Тошкентнинг аниқлик киритишича, ҳужжат техник тадқиқотлардан сўнг Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳудудидан ўтувчи “Марказий Осиё – Марказ” газ қувури орқали Россия газининг транзитини кўзда тутади.
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