https://sputniknews.uz/20230729/toshkent-ob-havo-37355831.html
Бироз булутли: Тошкентда 29 июль учун об-ҳаво
Бироз булутли: Тошкентда 29 июль учун об-ҳаво
Ўзгидромет 29 июль куни Тошкент шағрида кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.Синоптиклар прогнозига кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.
2023-07-29T05:11+0500
2023-07-29T05:11+0500
2023-07-29T05:11+0500
жамият
тошкент
об-ҳаво
тошкент об-ҳаво
тошкентдаги об-ҳаво прогнози
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Ўзгидромет 29 июль куни Тошкент шағрида кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.Синоптиклар прогнозига кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.Ҳарорат кечаси +23...+25 даража, кундузи +36...+38 даража бўлади.
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тошкент об-ҳаво прогноз ўзгидромет
тошкент об-ҳаво прогноз ўзгидромет
Бироз булутли: Тошкентда 29 июль учун об-ҳаво
Бугун пойтахтда ёғингарчилик кутилмайди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik
. Ўзгидромет 29 июль куни Тошкент шағрида кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.
Синоптиклар прогнозига кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.
Ҳарорат кечаси +23...+25 даража, кундузи +36...+38 даража бўлади.