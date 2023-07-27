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Чанг-тўзон ва иссиқ ҳарорат — Тошкентда 27 июль учун об-ҳаво
Чанг-тўзон ва иссиқ ҳарорат — Тошкентда 27 июль учун об-ҳаво
Прогнозларга кўра, пойтахтнинг айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин. 27.07.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-07-27T05:00+0500
2023-07-27T05:00+0500
2023-07-27T05:00+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
об-ҳаво
тошкент об-ҳаво
тошкентдаги об-ҳаво прогнози
об-ҳаво прогнози
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Бугун Тошкентда ҳарорат +40 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.Пойтахтда шарқий шамол йўналишини ўзгартириб ғарбдан 5-10 м/с тезликда эсади, кечга томон 12-17 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.Ҳарорат кечаси +25-27, кундузи +38-40 даража бўлади.
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жамият, ўзбекистон, тошкент, об-ҳаво, тошкент об-ҳаво, тошкентдаги об-ҳаво прогнози, об-ҳаво прогнози, ўзгидромет
жамият, ўзбекистон, тошкент, об-ҳаво, тошкент об-ҳаво, тошкентдаги об-ҳаво прогнози, об-ҳаво прогнози, ўзгидромет
Чанг-тўзон ва иссиқ ҳарорат — Тошкентда 27 июль учун об-ҳаво
Прогнозларга кўра, пойтахтнинг айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Бугун Тошкентда ҳарорат +40 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.
Пойтахтда шарқий шамол йўналишини ўзгартириб ғарбдан 5-10 м/с тезликда эсади, кечга томон 12-17 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.
Ҳарорат кечаси +25-27, кундузи +38-40 даража бўлади.