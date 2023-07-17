https://sputniknews.uz/20230717/toshkent-ob-havo-malumoti-36905390.html
Бироз булутли: Тошкентда 17 июль учун об-ҳаво маълумоти
Бироз булутли: Тошкентда 17 июль учун об-ҳаво маълумоти
Пойтахтда ҳарорат кечаси +22...+24 даража, кундузи +37...+39 даража бўлади. 17.07.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-07-17T07:21+0500
2023-07-17T07:21+0500
2023-07-17T07:21+0500
жамият
об-ҳаво
тошкент об-ҳаво
тошкентдаги об-ҳаво прогнози
об-ҳаво прогнози
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ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Ўзгидромет 17 июль куни пойтахтда кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.Тошкeнт шаҳрида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади. Пойтахтда ҳарорат кечаси +22...+24 даража, кундузи +37...+39 даража бўлади.
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жамият, об-ҳаво, тошкент об-ҳаво, тошкентдаги об-ҳаво прогнози, об-ҳаво прогнози
жамият, об-ҳаво, тошкент об-ҳаво, тошкентдаги об-ҳаво прогнози, об-ҳаво прогнози
Бироз булутли: Тошкентда 17 июль учун об-ҳаво маълумоти
Пойтахтда ҳарорат кечаси +22...+24 даража, кундузи +37...+39 даража бўлади.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Ўзгидромет 17 июль куни пойтахтда кузатиладиган об-ҳаво ҳақида маълумот берди.
Тошкeнт шаҳрида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.
Пойтахтда ҳарорат кечаси +22...+24 даража, кундузи +37...+39 даража бўлади.