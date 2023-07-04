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https://sputniknews.uz/20230704/eng-kop-xato-yoziladigan-sozlar-qiziqarli-test-savollari-36498648.html
Қизиқарли махсус тест: энг кўп хато ёзиладиган сўзлар
Қизиқарли махсус тест: энг кўп хато ёзиладиган сўзлар
Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни текшириб кўринг!
2023-07-04T10:57+0500
2023-07-04T10:15+0500
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хато ёзиладиган сўзлар тест саволлари
хато ёзиладиган сўзлар тест саволлари

Қизиқарли махсус тест: энг кўп хато ёзиладиган сўзлар

10:57 04.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Медиабанкка ўтишҚўлда қалам ва дафтар
Қўлда қалам ва дафтар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни текшириб кўринг!
1 ундан 6
Қуйидаги сўзларнинг қайси бири тўғри ёзилган?
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