https://sputniknews.uz/20230629/qozogiston-elorda-kubogi-ozbekistonlik-bokschilar-36402240.html
Қозоғистондаги “Елорда кубоги”: ўзбекистонлик боксчилар қандай натижа кўрсатмоқда?
Қозоғистондаги “Елорда кубоги”: ўзбекистонлик боксчилар қандай натижа кўрсатмоқда?
Қозоғистоннинг Астана шаҳрида бокс бўйича катталар ўртасида халқаро “Елорда кубоги” турнири старт олди.
2023-06-29T09:43+0500
2023-06-29T09:43+0500
2023-06-29T09:43+0500
спорт
ўзбекистон
қозоғистон
бокс
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Жорий йилнинг 27 июнь куни Қозоғистоннинг Астана шаҳрида бокс бўйича катталар ўртасида халқаро “Елорда кубоги” турнири старт олди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди.28 июнь куни турнир доирасида уч нафар Ўзбекистон вакили рингга кўтарилди. Уларнинг икки нафари ғалабага эришган бўлса, бир нафари турнирдаги иштирокини якунлади.-80 кг вазн тоифасида Тўрабек Хабибуллаев ва Жасурбек Йўлдошев ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди. Бекзод Ҳамидов эса мезбон боксчига имкониятни бой берди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
“елорда кубоги” ўзбекистонлик боксчилар
“елорда кубоги” ўзбекистонлик боксчилар
Қозоғистондаги “Елорда кубоги”: ўзбекистонлик боксчилар қандай натижа кўрсатмоқда?
Қозоғистоннинг Астана шаҳрида бокс бўйича катталар ўртасида халқаро “Елорда кубоги” турнири старт олди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Жорий йилнинг 27 июнь куни Қозоғистоннинг Астана шаҳрида бокс бўйича катталар ўртасида халқаро “Елорда кубоги” турнири старт олди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди.
Мусобақанинг дастлабки кунида икки нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилди. Аввалига -71 кг вазн тоифасида Нурислом Исмоилов мезбон Амангелди Нуржанга имкониятни бой берган бўлса, ушбу вазндаги бошқа бир ўзбекистонлик боксчи Ҳавасбек Асадуллаев қозоғистонлик рақиб Аккаликов Сабиржандан устун келди.
28 июнь куни турнир доирасида уч нафар Ўзбекистон вакили рингга кўтарилди. Уларнинг икки нафари ғалабага эришган бўлса, бир нафари турнирдаги иштирокини якунлади.
-80 кг вазн тоифасида Тўрабек Хабибуллаев ва Жасурбек Йўлдошев ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди. Бекзод Ҳамидов эса мезбон боксчига имкониятни бой берди.
-67 кг: Бекзод Ҳамидов - Сеитжан Рахат (Қозоғистон) – мағлубият;
-80 кг: Тўрабек Хабибуллаев - Санжай (Ҳиндистон) – ғалаба;
-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Шаббос Негматуллоев (Тожикистон) – ғалаба.