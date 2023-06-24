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https://sputniknews.uz/20230624/rf-qurolli-kuchlar-isyon-zararsizlantirish-buyruq-36268172.html
РФ Қуролли кучлар исённи уюштирганларни зарарсизлантириш ҳақида буйруқ олди
РФ Қуролли кучлар исённи уюштирганларни зарарсизлантириш ҳақида буйруқ олди
Путин: Россия Қуролли кучлари исён ташкилотчиларини зарарсизлантириш учун зарур буйруқ олди. 24.06.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-06-24T12:25+0500
2023-06-24T12:25+0500
дунёда
россия
владимир путин
россия мудофаа вазири
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия қўшинлари қуролли исённи уюштирганларни зарарсизлантириш бўйича зарур буйруқ олди, деди президент Владимир Путин россияликларга мурожаатида.
https://sputniknews.uz/20230624/isyon-aybdorlar-jazoga-putin-36267891.html
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дунёда, россия, владимир путин, россия мудофаа вазири
дунёда, россия, владимир путин, россия мудофаа вазири

РФ Қуролли кучлар исённи уюштирганларни зарарсизлантириш ҳақида буйруқ олди

12:25 24.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2023
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Путин: Россия Қуролли кучлари исён ташкилотчиларини зарарсизлантириш учун зарур буйруқ олди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия қўшинлари қуролли исённи уюштирганларни зарарсизлантириш бўйича зарур буйруқ олди, деди президент Владимир Путин россияликларга мурожаатида.
"Қасддан хиёнат йўлига ўтган, қуролли қўзғолон тайёрлаган, исён йўли ва террорчилик усулларига ўтган ҳар бир шахс муқаррар жазога тортилади, қонун олдида, халқимиз олдида жавоб беради”, деди у.
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2023
Исёнга уринишда айбдорларнинг барчаси муқаррар жазога тортилади — Путин
12:12
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