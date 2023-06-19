Тошкентда Эрон инновациялар ва технологиялар уйининг расмий очилиш маросими бўлди
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций Эрон инновациялар ва технологиялар уйининг расмий очилиш маросими
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций
Тошкентдаги Эрон инновациялар ва технологиялар уйи илмий асосланган янги технологияларни Ўзбекистонга олиб кириш жараёнини осонлаштириш учун ишлаб чиқилган халқаро дастурнинг бир қисми ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Эронга расмий ташрифи доирасида Тошкентдаги Эрон инновациялар ва технологиялар уйининг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций
Унда Теҳрондан онлайн тарзда Эрон президентининг Фан ва технологиялар бўйича ўринбосари Роуҳоллаҳ Деҳгҳани Фироузабади ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Иброҳим Абдураҳмонов иштирок этди.
Очилишда бевосита Тошкентда Олий таълим, фан ва инновациялар вазири биринчи ўринбосари Комилжон Каримов, Инновацион уй раҳбарлари Фахрулла Лутфиев ва Расул Беҳештигар, шунингдек, давлат идоралари, дипломатик корпус вакиллари, мутасаддилар, бизнес доираси, ОТМлар ректорлари ҳамда ОАВ вакиллари иштирок этди.
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций
Тошкентдаги Эрон инновациялар ва технологиялар уйи илмий асосланган янги технологияларни Ўзбекистонга олиб кириш жараёнини осонлаштириш учун ишлаб чиқилган халқаро дастурнинг бир қисми ҳисобланиб, Эрон компанияларининг инновацион технологиялари, маҳсулотлари ва хизматларининг доимий кўргазмасини ташкил этиш билан шуғулланади.
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий
© пресс-служба министерство высшего образования, науки и инноваций
У билим алмашинуви, технологиялар трансфери, инновациялар экотизимини ривожлантириш ва Эрон ҳамда Ўзбекистон ўртасидаги икки томонлама муносабатлар учун платформа яратиш мақсадида ташкил этилди.