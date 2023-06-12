https://sputniknews.uz/20230612/ozbekiston-mis-quvur-eksport-35895409.html
Ўзбекистон тўрт ойда 64,4 млн долларлик мис қувур экспорт қилди
Ўзбекистон тўрт ойда 64,4 млн долларлик мис қувур экспорт қилди
Мис қувурлар экспорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,2 минг тоннадан ошган.
2023-06-12T09:51+0500
2023-06-12T09:51+0500
2023-06-12T09:51+0500
иқтисод
ўзбекистон
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экспорт
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ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-апрель ойларида 12 та хорижий давлатга қиймати 64,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган мис қувурлар экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Мис қувурлар экспортиҳажми ўтганйилнинг мосдаври билан солиштирилганда 2,2 минг тоннаданошган.Шунингдек, Қозоғистонга 292 тонна, Қирғизистонга 159 тонна, Беларусга 121 тонна, Озарбайжонга 118 тонна мис қувурлар экспорт қилинган.
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мис қувурлар экспорт
Ўзбекистон тўрт ойда 64,4 млн долларлик мис қувур экспорт қилди
Мис қувурлар экспорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,2 минг тоннадан ошган.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-апрель ойларида 12 та хорижий давлатга қиймати 64,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган мис қувурлар экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Мис қувурлар экспортиҳажми ўтганйилнинг мосдаври билан солиштирилганда 2,2 минг тоннаданошган.
Ўзбекистон 4 ойда энг кўп мис қувурларини Туркия (4,2 минг тонна) ва Россияга (1,8 минг тонна) экспорт қилган.
Шунингдек, Қозоғистонга 292 тонна, Қирғизистонга 159 тонна, Беларусга 121 тонна, Озарбайжонга 118 тонна мис қувурлар экспорт қилинган.