https://sputniknews.uz/20230511/ozbekiston-rossiya-mebel-mahsulotlari-eksport-34837556.html
Ўзбекистон йил бошидан бери энг кўп Россияга мебель маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон йил бошидан бери энг кўп Россияга мебель маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон 2023 йилнинг дастлабки 3 ойида энг кўп Россияга мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
2023-05-11T10:00+0500
2023-05-11T10:00+0500
2023-05-11T10:00+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/19/15058434_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_ad3eaa35d5eac29fde1e48a464f728d9.jpg
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. 2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон 14 та хорижий давлатларга қиймати 2,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган мебель маҳсулотларини экспорт қилган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Шунингдек, Тожикистонга 435 минг долларлик, Қозоғистонга 385 мингдолларлик, Қирғиз Республикасига 300 минг долларлик, Озарбайжонга 219 минг долларлик, Германияга 28,3 минг долларлик мебель маҳсулотлари экспорт қилинган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/19/15058434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5db264b92e183d19caf423eccd3e539a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон россия мебель маҳсулотлари
ўзбекистон россия мебель маҳсулотлари
Ўзбекистон йил бошидан бери энг кўп Россияга мебель маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон 2023 йилнинг дастлабки 3 ойида энг кўп Россияга мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik.
2023 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистон 14 та хорижий давлатларга қиймати 2,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган мебель маҳсулотларини экспорт қилган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Ўзбекистон 2023 йилнинг дастлабки 3 ойида энг кўп Россияга (582 минг долларлик) мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
Шунингдек, Тожикистонга 435 минг долларлик, Қозоғистонга 385 мингдолларлик, Қирғиз Республикасига 300 минг долларлик, Озарбайжонга 219 минг долларлик, Германияга 28,3 минг долларлик мебель маҳсулотлари экспорт қилинган.