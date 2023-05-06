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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230506/boks-jch-oltinchi-kun-janglari-ringga-sportchilar-34685000.html
Бокс бўйича ЖЧ: олтинчи кун жангларида рингга кўтариладиган спортчилар
Бокс бўйича ЖЧ: олтинчи кун жангларида рингга кўтариладиган спортчилар
Бугун Ўзбекистон терма жамоасининг уч нафар вакили рингга кўтарилади.
2023-05-06T07:27+0500
2023-05-06T07:27+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
ўзбекистон
тошкент
бокс
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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Бугун Тошкентда бокс бўйича жаҳон чемпионатининг 6-кун жанглари бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон терма жамоасининг уч нафар вакили рингга кўтарилади.Эслатиб ўтамиз, кеча бокс бўйича жаҳон чемпионатида рингга 3 нафар ўзбекистонлик боксчи кўтарилди. Улардан -92 кг Лазизбек Мулложонов колумбиялик Марло Хартадони 5:0 ҳисобига, -57 кг Абдумалик Халоков гаяналик Кевин Аликокни 5:0 ҳисобига мағлуб этди. Жасурбек Йўлдошев эса иорданиялик рақибига имкониятни бой бериб қўйди.
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ўзбекистон тошкент бокс
ўзбекистон тошкент бокс

Бокс бўйича ЖЧ: олтинчи кун жангларида рингга кўтариладиган спортчилар

07:27 06.05.2023
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НовостиTelegram
Бугун Ўзбекистон терма жамоасининг уч нафар вакили рингга кўтарилади.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Бугун Тошкентда бокс бўйича жаҳон чемпионатининг 6-кун жанглари бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон терма жамоасининг уч нафар вакили рингга кўтарилади.
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев - Ричанро Колин (Маврикий) - (А ринг, 14:15 дан сўнг).

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев - Ричанро Колин (Маврикий) - (А ринг, 14:15 дан сўнг). - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев - Ричанро Колин (Маврикий) - (А ринг, 14:15 дан сўнг).

© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-67 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев - Юто Вакита (Япония) - (А ринг, 19:10 дан сўнг).

-67 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев - Юто Вакита (Япония) - (А ринг, 19:10 дан сўнг). - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-67 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев - Юто Вакита (Япония) - (А ринг, 19:10 дан сўнг).

© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-71 кг: Саиджамшид Жафаров - Алонсо Верде (Мексика) - (А ринг, 19:25 дан сўнг)

-71 кг: Саиджамшид Жафаров - Алонсо Верде (Мексика) - (А ринг, 19:25 дан сўнг) - Sputnik Ўзбекистон
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© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-71 кг: Саиджамшид Жафаров - Алонсо Верде (Мексика) - (А ринг, 19:25 дан сўнг)

Эслатиб ўтамиз, кеча бокс бўйича жаҳон чемпионатида рингга 3 нафар ўзбекистонлик боксчи кўтарилди. Улардан -92 кг Лазизбек Мулложонов колумбиялик Марло Хартадони 5:0 ҳисобига, -57 кг Абдумалик Халоков гаяналик Кевин Аликокни 5:0 ҳисобига мағлуб этди. Жасурбек Йўлдошев эса иорданиялик рақибига имкониятни бой бериб қўйди.
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