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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230505/boks-jch-bugun-kimlar-ringga-kotariladi-34639130.html
Бокс бўйича ЖЧ: бугун кимлар рингга кўтарилади?
Бокс бўйича ЖЧ: бугун кимлар рингга кўтарилади?
Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.
2023-05-05T08:35+0500
2023-05-05T08:35+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
ўзбекистон
тошкент
бокс
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ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкентда бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки давом этади. Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.Эслатиб ўтамиз, кеча Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тўртинчи кун баҳслари бўлиб ўтди. Унда рингга кўтарилган 4 нафар ўзбекистонлик боксчининг барчаси ғалаба қозонди.
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ўзбекистон бокс
ўзбекистон бокс

Бокс бўйича ЖЧ: бугун кимлар рингга кўтарилади?

08:35 05.05.2023
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкентда бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки давом этади. Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-92 кг: Лазизбек Мулложонов - Марло Хартадо (Колумбия) - (А ринг, 15:40 дан сўнг)

-92 кг: Лазизбек Мулложонов - Марло Хартадо (Колумбия) - (А ринг, 15:40 дан сўнг) - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-92 кг: Лазизбек Мулложонов - Марло Хартадо (Колумбия) - (А ринг, 15:40 дан сўнг)

© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-57 кг: Абдумалик Халоков - Кевин Аликок (Гаяна) - (А ринг, 18:55 дан сўнг)

-57 кг: Абдумалик Халоков - Кевин Аликок (Гаяна) - (А ринг, 18:55 дан сўнг) - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-57 кг: Абдумалик Халоков - Кевин Аликок (Гаяна) - (А ринг, 18:55 дан сўнг)

© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Ҳусейн Иашиш (Иордания) - (Б ринг, 19:40 дан сўнг)

-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Ҳусейн Иашиш (Иордания) - (Б ринг, 19:40 дан сўнг) - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана

-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Ҳусейн Иашиш (Иордания) - (Б ринг, 19:40 дан сўнг)

Эслатиб ўтамиз, кеча Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тўртинчи кун баҳслари бўлиб ўтди. Унда рингга кўтарилган 4 нафар ўзбекистонлик боксчининг барчаси ғалаба қозонди.
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