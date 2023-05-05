Бокс бўйича ЖЧ: бугун кимлар рингга кўтарилади?
Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкентда бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштироки давом этади. Бугун 3 нафар ўзбекистонлик боксчи рингга кўтарилади.
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-92 кг: Лазизбек Мулложонов - Марло Хартадо (Колумбия) - (А ринг, 15:40 дан сўнг)
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© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-92 кг: Лазизбек Мулложонов - Марло Хартадо (Колумбия) - (А ринг, 15:40 дан сўнг)
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-57 кг: Абдумалик Халоков - Кевин Аликок (Гаяна) - (А ринг, 18:55 дан сўнг)
2/3
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-57 кг: Абдумалик Халоков - Кевин Аликок (Гаяна) - (А ринг, 18:55 дан сўнг)
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Ҳусейн Иашиш (Иордания) - (Б ринг, 19:40 дан сўнг)
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© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
-80 кг: Жасурбек Йўлдошев - Ҳусейн Иашиш (Иордания) - (Б ринг, 19:40 дан сўнг)
Эслатиб ўтамиз, кеча Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг тўртинчи кун баҳслари бўлиб ўтди. Унда рингга кўтарилган 4 нафар ўзбекистонлик боксчининг барчаси ғалаба қозонди.