Шавкат Мирзиёев референдумда овоз берди — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев оила аъзолари билан овоз бериш жараёнларида иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Бугун Конституция бўйича референдумда президент Шавкат Мирзиёев овоз бериш жараёнида иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент оила аъзолари билан бирга Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманидаги 59-референдум участкасига ташриф буюриб, референдумда овоз берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Референдумда “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги конституциявий қонун лойиҳаси овозга қўйилган. Бу жараёнга бир ярим йил мобайнида пухта тайёргарлик кўрилди. Конституциявий қонун лойиҳаси оммавий ахборот воситаларида эълон қилиниб, халқнинг фикри ўрганилди. Жамоатчилик томонидан 220 мингдан зиёд таклифлар келиб тушди. Уларнинг ҳар тўрттасидан биттаси лойиҳадан жой олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ушбу таклифлар асосида янгиланаётган Конституция моддалари сони амалдаги 128 тадан 155 тага, нормалари 275 тадан 434 тага ошди. Яъни, Асосий қонунимизнинг 65 фоиз матни халқимиз таклифлари асосида янгиланди. Бунда халқаро тажриба ҳам инобатга олинди, турли соҳалардан етук мутахассислар ва экспертлар жалб этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Конституция давлат барқарорлиги ва келажаги, инсон манфаатларининг ҳуқуқий асосидир. Фуқаролар буни чуқур ҳис этиб, референдумда фаол иштирок этмоқда", дейилади хабарда.
Бу сиёсий жараённи 45 та давлат ва 14 нуфузли халқаро ташкилотдан жами 383 нафар халқаро кузатувчи бевосита кузатиб бормоқда. Маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари кенг, очиқ-ошкора ёритмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в референдуме по принятию новой редакции Конституции и проголосовал. По традиции главу государства сопровождали члены семьи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эслатиб ўтамиз, бугун Ўзбекистонда Конституция бўйича референдум бўлиб ўтмоқда. Референдумга “Сиз “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунини қабул қиласизми?”, деган масала олиб чиқилган.
Республика бўйича ташкил этилган жами 10758 та референдум участкаси соат 08:00 да очилди. Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 55 та референдум участкаси ўз фаолиятини олиб боради.
Референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга 20 миллиондан ошиқ фуқаро овоз бериш жараёнларида қатнашиши кутилмоқда.