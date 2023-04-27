Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан музокара ўтказди
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
© Бахтиёр Саидов
Музокараларимиз жуда самарали бўлди, деб ёзади Саидов.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов 26 апрель куни Хитойнинг Сиань шаҳрида Хитой Давлат кенгаши аъзоси, ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан учрашди. Бу ҳақда Саидов Telegram каналида хабар берди.
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
© Бахтиёр Саидов
“Музокараларимиз жуда самарали бўлди. Мамлакатларимиз ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик мисли кўрилмаган суръатда ривожланмоқда”, - деб ёзади Саидов.
Саидов, шунингдек, Шэньси провинцияси партия котиби Чжао Иде билан учрашиб, Ўзбекистон-Хитой ҳудудлараро алоқаларини ривожлантириш масалаларини кўриб чиққан. Таъкидланишича, экологик тоза технологиялар, инновация, қишлоқ хўжалиги, фан-таълим, маданият, туризм соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинган.
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
© Бахтиёр Саидов