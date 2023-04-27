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https://sputniknews.uz/20230427/baxtiyor-saidov-xitoy-tashqi-ishlar-vaziri-bilan-muzokara-otkazdi-34314659.html
Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан музокара ўтказди
Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан музокара ўтказди
Музокараларимиз жуда самарали бўлди, деб ёзади Саидов.
2023-04-27T09:22+0500
2023-04-27T09:22+0500
сиёсат
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хитой
бахтиёр саидов
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов 26 апрель куни Хитойнинг Сиань шаҳрида Хитой Давлат кенгаши аъзоси, ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан учрашди. Бу ҳақда Саидов Telegram каналида хабар берди.Саидов, шунингдек, Шэньси провинцияси партия котиби Чжао Иде билан учрашиб, Ўзбекистон-Хитой ҳудудлараро алоқаларини ривожлантириш масалаларини кўриб чиққан. Таъкидланишича, экологик тоза технологиялар, инновация, қишлоқ хўжалиги, фан-таълим, маданият, туризм соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинган.
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Бахтиёр Саидов Хитой ташқи ишлар вазири билан музокара ўтказди

09:22 27.04.2023
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
© Бахтиёр Саидов
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Музокараларимиз жуда самарали бўлди, деб ёзади Саидов.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов 26 апрель куни Хитойнинг Сиань шаҳрида Хитой Давлат кенгаши аъзоси, ташқи ишлар вазири Цинь Ган билан учрашди. Бу ҳақда Саидов Telegram каналида хабар берди.
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
© Бахтиёр Саидов
“Музокараларимиз жуда самарали бўлди. Мамлакатларимиз ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик мисли кўрилмаган суръатда ривожланмоқда”, - деб ёзади Саидов.
Саидов, шунингдек, Шэньси провинцияси партия котиби Чжао Иде билан учрашиб, Ўзбекистон-Хитой ҳудудлараро алоқаларини ривожлантириш масалаларини кўриб чиққан. Таъкидланишича, экологик тоза технологиялар, инновация, қишлоқ хўжалиги, фан-таълим, маданият, туризм соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинган.
© Бахтиёр СаидовСаидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2023
Саидов провел встречу с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Сиане
© Бахтиёр Саидов
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