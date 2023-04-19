https://sputniknews.uz/20230419/rossiya-ozbekiston-34055557.html
Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди
Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди
Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.
2023-04-19T11:18+0500
2023-04-19T11:18+0500
2023-04-19T11:18+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1104/01/11040124_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_a3e7c6534ec40df1aa70e578dc8a74f3.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-февраль ойларида 12 та хорижий давлатларга қиймати 10,2 миллион долларга тенг бўлган пайпоқ экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.Жорий йилнинг 2 ойида Ўзбекистон энг кўп пайпоқ экспорт қилган давлатлар:2 ойда хорижий давлатларга энг кўп Тошкент вилояти (4,8 млн) пайпоқ экспорт қилган. Шунингдек, Андижон вилояти 1,9 млн, Фарғона вилояти 1,1 млн, Хоразм вилояти 1,1 млн долларга тенг пайпоқ экспорт қилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1104/01/11040124_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_6a3715c8e0ea8a38a86b80a98812cb37.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон россия экспорт
ўзбекистон россия экспорт
Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди
Ўзбекистон пайпоқ экспортидан кўпроқ фойда кўришни бошлади.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-февраль ойларида 12 та хорижий давлатларга қиймати 10,2 миллион долларга тенг бўлган пайпоқ экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.
Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.
Жорий йилнинг 2 ойида Ўзбекистон энг кўп пайпоқ экспорт қилган давлатлар:
Молдова – 262 минг АҚШ доллари.
2 ойда хорижий давлатларга энг кўп Тошкент вилояти (4,8 млн) пайпоқ экспорт қилган. Шунингдек, Андижон вилояти 1,9 млн, Фарғона вилояти 1,1 млн, Хоразм вилояти 1,1 млн долларга тенг пайпоқ экспорт қилган.