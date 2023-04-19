Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230419/rossiya-ozbekiston-34055557.html
Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди
Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди
Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.
2023-04-19T11:18+0500
2023-04-19T11:18+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1104/01/11040124_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_a3e7c6534ec40df1aa70e578dc8a74f3.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-февраль ойларида 12 та хорижий давлатларга қиймати 10,2 миллион долларга тенг бўлган пайпоқ экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.Жорий йилнинг 2 ойида Ўзбекистон энг кўп пайпоқ экспорт қилган давлатлар:2 ойда хорижий давлатларга энг кўп Тошкент вилояти (4,8 млн) пайпоқ экспорт қилган. Шунингдек, Андижон вилояти 1,9 млн, Фарғона вилояти 1,1 млн, Хоразм вилояти 1,1 млн долларга тенг пайпоқ экспорт қилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1104/01/11040124_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_6a3715c8e0ea8a38a86b80a98812cb37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон россия экспорт
ўзбекистон россия экспорт

Россия Ўзбекистон пайпоқларининг асосий харидори бўлди

11:18 19.04.2023
© Sputnik / Юрий Простяков / Медиабанкка ўтишНоски
Носки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Юрий Простяков
/
Медиабанкка ўтиш
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ўзбекистон пайпоқ экспортидан кўпроқ фойда кўришни бошлади.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-февраль ойларида 12 та хорижий давлатларга қиймати 10,2 миллион долларга тенг бўлган пайпоқ экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.
Пайпоқ экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 млн AҚШ долларига ошган.
Жорий йилнинг 2 ойида Ўзбекистон энг кўп пайпоқ экспорт қилган давлатлар:
Россия – 6 млн;
Қирғизистон – 3,1 млн;
Қозоғистон – 320 минг;
Германия – 268 минг;
Молдова – 262 минг АҚШ доллари.
2 ойда хорижий давлатларга энг кўп Тошкент вилояти (4,8 млн) пайпоқ экспорт қилган. Шунингдек, Андижон вилояти 1,9 млн, Фарғона вилояти 1,1 млн, Хоразм вилояти 1,1 млн долларга тенг пайпоқ экспорт қилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0