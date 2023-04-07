https://sputniknews.uz/20230407/toshkent-boks-jch-33648786.html

Тошкентдаги бокс бўйича ЖЧда қайси давлат спортчилари иштирок этади?

Тошкентдаги бокс бўйича ЖЧда қайси давлат спортчилари иштирок этади?

Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 5,2 миллион долларни ташкил этади, олтин медаль соҳиблари ҳар бири 200 минг доллардан олади.

2023-04-07T11:57+0500

2023-04-07T11:57+0500

2023-04-07T11:57+0500

ўзбекистон

спорт

тошкент

бокс

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ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтадиган бокс бўйича эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатида 104 та давлатдан спортчилар иштирок этади. Бу ҳақда Халқаро бокс ассоциацияси (ХБА) хабар берди.Тошкент шаҳрида 30 апрель-14 май кунлари бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионати бўлиб ўтади. Унда 104 та давлатдан келган спортчилар медаллар учун кураш олиб боради.Айни пайтда эркаклар ўртасидаги 13 вазн тоифасида 640 нафардан ортиқ боксчи иштирок этиш учун рўйхатга олинган. Рўйхатга олиш 14 апрелга қадар узайтирилди.Рингга етти нафар амалдаги жаҳон чемпионлари орасида франциялик Софьян Умиа, япониялик Томоя Цубои ва Севон Окадзава, озарбайжонлик Лорен Альфонсо, қозоғистонлик Сакен Бибосино, кубалик Йоэнлис Эрнандес Мартинес и Хулио Ла Круз ҳам кўтарилишади.АҚШ, Канада, Буюк Британия ва Украина каби бир қанча мамлакатларнинг бокс ассоциациялари россияликлар қабул қилингани сабабли жаҳон чемпионатларида иштирок этишдан бош тортди. Халқаро бокс ассоциацияси чемпионатларни бойкот қилаётган миллий федерациялар раҳбарларига нисбатан интизомий иш очган.

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