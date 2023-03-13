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Сиёсат
https://sputniknews.uz/20230313/mirziyoev-hakim-at-termiziy-maqbarasini-ziyorat-qildi-32838302.html
Мирзиёев Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилди
Мирзиёев Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилди
Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.
2023-03-13T12:12+0500
2023-03-13T12:17+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
сурхондарё вилояти
ташриф
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ТОШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев бугун, 13 март куни Сурхондарё вилоятига келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.Ҳаким ва Имом Термизийлар, Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғилоний, Абу Муин Насафий ва бошқа алломалар меросини тизимли ва чуқур ўрганиш кераклиги қайд этилди. Бунинг учун алоҳида дастур ишлаб чиқиш таклифи билдирилди.
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шавкат мирзиёев сурхондарё
шавкат мирзиёев сурхондарё

Мирзиёев Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилди

12:12 13.03.2023 (янгиланди: 12:17 13.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.
ТОШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев бугун, 13 март куни Сурхондарё вилоятига келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Уламолар билан бўлган суҳбатда кейинги йилларда мусулмонлар ибодатларини эмин-эркин адо этишлари учун барча шароитлар муҳайё қилингани таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳаким ва Имом Термизийлар, Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғилоний, Абу Муин Насафий ва бошқа алломалар меросини тизимли ва чуқур ўрганиш кераклиги қайд этилди. Бунинг учун алоҳида дастур ишлаб чиқиш таклифи билдирилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Шавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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