Мирзиёев Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилди
12:12 13.03.2023 (янгиланди: 12:17 13.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.
ТОШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев бугун, 13 март куни Сурхондарё вилоятига келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Мирзиёев ташрифини Ҳаким ат-Термизий мақбарасини зиёрат қилишдан бошлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Уламолар билан бўлган суҳбатда кейинги йилларда мусулмонлар ибодатларини эмин-эркин адо этишлари учун барча шароитлар муҳайё қилингани таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.
Ҳаким ва Имом Термизийлар, Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғилоний, Абу Муин Насафий ва бошқа алломалар меросини тизимли ва чуқур ўрганиш кераклиги қайд этилди. Бунинг учун алоҳида дастур ишлаб чиқиш таклифи билдирилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал поездку в Сурхандарьинскую область с посещения мавзолея Хакима ат-Термизи.